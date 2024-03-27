Хаві подав до суду на журналіста – той злякався і дав задню
Головний тренер Барселони Хаві подав до суду на журналіста Мануеля Жабуа.
Хаві подав до суду на журналіста Мануеля Жабуа, який стверджував, що тренер Барселони відправив йому "дуже неприємні повідомлення" у WhatsApp. Про це інформує Diario Sport.
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Наставник "блаугранас" назвав це брехнею і подав на Жабуа до суду. Хаві стверджує, що й гадки не має, хто цей журналіст, і наполягає на тому, що в нього немає його номера телефону.
Джерела в клубі стверджують, що вже зв'язалися з журналістом і що в приватній бесіді він визнав, що Хаві не надсилав йому жодних неприємних повідомлень. Тренер "блаугранас" має намір відкликати свій позов тільки після вибачень з боку журналіста. Хаві назвав засоби масової інформації однією з причин свого відходу з поста тренера Барселони наприкінці цього сезону.
Жабуа є журналістом El País і Cadena SER. Він – відомий в Іспанії письменник із 218 тисячами підписників у Твіттері. У травні 2014 року Мануель написав для Реала текст пісні про "десіму" – виграш десятого Кубка чемпіонів в історії "бланкос".
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