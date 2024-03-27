Хаві подав до суду на журналіста Мануеля Жабуа, який стверджував, що тренер Барселони відправив йому "дуже неприємні повідомлення" у WhatsApp. Про це інформує Diario Sport.

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Наставник "блаугранас" назвав це брехнею і подав на Жабуа до суду. Хаві стверджує, що й гадки не має, хто цей журналіст, і наполягає на тому, що в нього немає його номера телефону.

Джерела в клубі стверджують, що вже зв'язалися з журналістом і що в приватній бесіді він визнав, що Хаві не надсилав йому жодних неприємних повідомлень. Тренер "блаугранас" має намір відкликати свій позов тільки після вибачень з боку журналіста. Хаві назвав засоби масової інформації однією з причин свого відходу з поста тренера Барселони наприкінці цього сезону.

Жабуа є журналістом El País і Cadena SER. Він – відомий в Іспанії письменник із 218 тисячами підписників у Твіттері. У травні 2014 року Мануель написав для Реала текст пісні про "десіму" – виграш десятого Кубка чемпіонів в історії "бланкос".

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