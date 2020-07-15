Хаві отримав опонентів у Барселоні – не всі хочуть бачити його на посаді головного тренера

Виявляється, не всі у таборі Барселони підтримують кандидатуру знаменитого Хаві Ернандеса на посаду головного тренера "блаугранас".

Окремі люди з керівництва Барселони не хочуть бачити Хаві у ролі наставника каталонців. Саме 40-річного іспанця називали головним претендентом на цю посаду після ймовірного відходу Кіке Сетьєна. Щоправда, нинішній головний тренер Барси наразі залишається на своїй посаді.

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Як відомо, ще в січні Хаві вів перемовини щодо призначення наставником рідної для себе команди. Тоді іспанець озвучив керівництву клубу низку вимог, а саме виявив бажання контролювати практично всі процеси в клубі та змінити керівників окремих підрозділів. Саме бажання тотального контролю над діяльністю клубу змусило окремих керівників Барси переглянути своє ставлення до потенційного призначення легенди "блаугранас" на посаду головного тренера. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Зауважимо, нещодавно Хаві продовжив контракт з Аль-Саддом до кінця сезону 2020/21.

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