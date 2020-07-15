Хави получил оппонентов в Барселоне – не все хотят видеть его на посту главного тренера

Оказывается, не все в лагере Барселоны поддерживают кандидатуру знаменитого Хави Эрнандеса на должность главного тренера "блаугранас".

Отдельные люди из руководства Барселоны не хотят видеть Хави в роли наставника каталонцев. Именно 40-летнего испанца называли главным претендентом на эту должность после вероятного ухода Кике Сетьена. Правда, нынешний главный тренер Барсы пока остается на своей должности.

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Как известно, еще в январе Хави вел переговоры о назначении наставником родной для себя команды. Тогда испанец озвучил руководству клуба ряд требований, а именно изъявил желание контролировать практически все процессы в клубе и сменить руководителей отдельных подразделений. Именно желание тотального контроля над деятельностью клуба заставило отдельных руководителей Барсы пересмотреть свое отношение к потенциальному назначению легенды "блаугранас" на должность главного тренера. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Заметим, недавно Хави продлил контракт с Аль-Саддом до конца сезона 2020/21.

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