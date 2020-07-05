Барселона залишилась без головного претендента на тренерське крісло – Хаві офіційно продовжив контракт з Аль-Саддом

Головний тренер Аль-Садда Хаві вирішив продовжити роботу в катарському клубі.

Хаві продовжив угоду з Аль-Саддом до кінця сезону 2020/21, повідомляє офіційний твіттер катарського клубу.

Барселона призначить Хаві головним тренером після завершення сезону, – ЗМІ

"Я радий і далі тренувати Аль-Садд. Метою команди завжди буде боротьба за всі титули", – лаконічно прокоментував легендарний іспанець пролонгування угоди прес-службі Аль-Садда.

Раніше повідомлялось, що Хаві може змінити Кіке Сетьєна на посаді наставника Барселони по завершенні поточного сезону.

Мессі озвучив Барселоні радикальне рішення щодо свого майбутнього – полетять голови