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Барселона залишилась без головного претендента на тренерське крісло – Хаві офіційно продовжив контракт з Аль-Саддом

16:17 - Читать на русском
Барселона залишилась без головного претендента на тренерське крісло – Хаві офіційно продовжив контракт з Аль-Саддом
Хаві / EFE

Головний тренер Аль-Садда Хаві вирішив продовжити роботу в катарському клубі.

Хаві продовжив угоду з Аль-Саддом до кінця сезону 2020/21, повідомляє офіційний твіттер катарського клубу.

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"Я радий і далі тренувати Аль-Садд. Метою команди завжди буде боротьба за всі титули", – лаконічно прокоментував легендарний іспанець пролонгування угоди прес-службі Аль-Садда.

Раніше повідомлялось, що Хаві може змінити Кіке Сетьєна на посаді наставника Барселони по завершенні поточного сезону.

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Теги
Головне Іспанія Світ Барселона Барселона Аль-Садд Аль-Садд Хаві Хаві Ернандес
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