Іспанський фахівець був вилучений наприкінці 1-го тайму матчу Ла Ліги проти Атлетіко (3:0). За суперечки з арбітрами Хосе Марія Санчес Мартінес показав Хаві 2 жовті картки за 2 хвилини.

Барселона підготувала план щодо трансферу одноклубника Миколенка – зірка Евертона визначився з майбутнім

За інформацією Mundo Deportivo, комітет зі змагань Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) ухвалив рішення дискваліфікувати Хаві на 2 матчі і не карати за рецидив. Наставник Барселони та клуб заплатять тако ж штрафи у розмірі 600 та 700 євро відповідно. "Блаугранаc" оскаржить відсторонення тренера.

Якщо покарання залишиться чинним, Хаві пропустить матчі з Лас-Пальмасом та Кадісом, але зможе повернутися на лаву запасних у грі проти Реала.

Нагадаємо, Барселона наразі перебуває на другому місці у турнірній таблиці з 64 очками. Вони відстають від "вершкових" на вісім балів.

"Я тренувався як божевільний": трансферний провал Реала із Боснії – від рекордної ціни до запису музичного альбому