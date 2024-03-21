Главный тренер Барселоны Хави не сможет руководить командой в ближайшее время.

Испанский специалист был удален в конце 1-го тайма матча Ла Лиги против Атлетико (3:0). За споры с арбитрами Хосе Мария Санчес Мартинес показал Хави 2 желтые карточки за 2 минуты.

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По информации Mundo Deportivo, комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение дисквалифицировать Хави на 2 матча и не наказывать за рецидив. Наставник Барселоны и клуб заплатят также штрафы в размере 600 и 700 евро соответственно. "Блаугранас" обжалует отстранение тренера.

Если наказание останется в силе, Хави пропустит матчи с Лас-Пальмасом и Кадисом, но сможет вернуться на скамейку запасных в игре против Реала.

Напомним, Барселона сейчас находится на втором месте в турнирной таблице с 64 очками. Они отстают от "сливочных" на восемь баллов.

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