"Це принесло мені трохи смутку. Моє місто, сім'я, друзі… Я був у Барсі 15 років, упродовж яких щодня відвідував академію і важко працював. Я хотів грати, але якщо у Барсі не вийшло, то я розумів, що хочу перейти в інше місце. Це може здатися важким рішенням, але насправді було досить легко. Я відразу все чітко сказав.

Барселона вбачає кримінал в контрактах 4-х гравців – клуб намагається визнати їх недійсними

Коли прийшов Хаві, він зібрав усіх нас, щоб розповісти нам свої думки щодо тактики. Зрештою, ви продовжуєте виконувати свою роботу, але якщо ви не подобаєтеся тренеру, то важко грати знову. Вболівальники Барси вимогливі, не знаю, прискіпувалися вони до мене надто сильно чи ні... Але я думаю, що виклався на повну і провів хороший сезон з Куманом", – цитує Мінгесу Cadena Ser.

Додамо, що в минулому сезоні універсальний захисник провів за Барселону 27 матчів та оформив 2 асисти. Нещодавно його продали Сельті за 3 мільйони євро.

"Почуваюся дитиною, у якої нова іграшка": інтерв'ю Лєвандовскі – про перехід в Барселону, фанів Баварії і шанси взяти ЗМ