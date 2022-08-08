Юристи Барселони знайшли ознаки кримінальних правопорушень у продовженні контрактів чотирьох гравців: тер Штегена, Лангле, де Йонга та Піке, повідомляє журналіст Адріа Альбетс у своєму твіттері.

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Поновлення угод дозволило клубу зекономити від 16 до 18 млн євро у перший рік, проте, в підсумку, на зарплатню довелось витратити аж 311 млн євро. Зазначається, що усі дали згоду на зменшення зарплати, але пізніше всі, окрім Піке, подвоїли суму, яку вони заробляють. Наразі лише Жерар погодився на скорочення заробітної плати.

Барселона намагається визнати ці контракти недійсними та хочуть повернутись до умов, які були чинними до продовження угод.

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