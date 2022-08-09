"Это принесло мне немного печали. Мой город, семья, друзья… Я был в Барсе 15 лет, в течение которых каждый день посещал академию и тяжело работал. Я хотел играть, но если в Барсе не получилось, то я понимал, что хочу уйти в другое место. Это может показаться тяжелым решением, но на самом деле было довольно легко, я сразу все четко сказал.

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Когда пришел Хави, он собрал всех нас, чтобы рассказать нам свои мысли о тактике. В конце концов вы продолжаете выполнять свою работу, но если вы не нравитесь тренеру, то трудно играть снова. Болельщики Барсы требовательны, не знаю, придирались они ко мне слишком сильно или нет... Но я думаю, что выложился по полной и провел хороший сезон с Куманом", – цитирует Мингесу Cadena Ser.

Добавим, что в прошлом сезоне универсальный защитник провел за Барселону 27 матчей и оформил 2 ассиста. Недавно его продали Сельте за 3 миллиона евро.

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