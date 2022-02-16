"Усман будет важным игроком до конца сезона, я уверен. Его участие не будет сильно зависеть от того, играем мы дома или в гостях.

"Не будем обманывать себя – Барса хотела бы быть в ЛЧ": Хави четко обозначил свое отношение к Лиге Европы

Мы просто будем оценивать его способность навязать конкуренцию. В матче с Эспаньолом он нам уже помог. Это еще один футболист в составе, и он будет играть тогда, когда нам нужно", – говорит Хави AS.

Напомним, Барселона хотела отстранить Дембеле из-за отказа подписывать новый контракт, но затем передумала.

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