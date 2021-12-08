Барселона без плей-офф ЛЧ

Хаві не мав шансів переграти Нагельсманна. Очікувана поразка. Барселона мусила сподіватися на Динамо. Однак кияни не зробили подарунок. Яремчук з Бенфікою здолав "біло-синіх", набрав 8 очок і потіснив Барселону (7 балів) на третє місце групи.

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Барса вперше з 2004 року зіграє в другому за престижністю єврокубку. У Лізі Європи "блаугранас" ще не виступали, а в Кубку УЄФА востаннє грали 17 років тому (вилетіли від Селтіка).

Красивий суїцид Хаві

Каталонці вирішили зіграти з Баварією в її футбол – пресинг, висока лінія оборони, вихід в атаку через короткий пас. Респект за сміливість, на перших хвилинах Барселоні навіть вдавалося накривати господарів на їхній половині та знаходити можливості для ударів. Але такий футбол сьогодні був приречений на провал і третій розгром у групі.

Футболісти Барси ще не готові реалізувати ідеї Хаві, не готові злагоджено пресингувати та розігрувати. Під час пресингу виникали кілометрові дірки в центрі, висока лінія оборони не встигала реагувати на ривки мюнхенців, а під час розіграшу від воротаря було дуже багато непорозумінь і помилок.

Баварія могла забити вже на другій хвилині, коли тер Штеген під пресингом віддав поганий пас, а Лєвандовскі обікрав Бускетса. Юліан Нагельсманн не змилувався і випустив майже найсильніший склад. У господарів провисав тільки півзахист (Толіссо та Мусіала), але Барселона не створила проблем.

Ідеальний футбол для Баварії

Мюнхенцям в задоволення зіграти у такий футбол. Вони, мабуть, найкраще у світі вміють використовувати вільні зони. Коман справа тероризував Альбу (потім Мінгесу), Девіс зліва знищував Деста та Араухо, а Піке не встигав всіх страхувати. Сане шикарно відкривався між лініями та задавав напрямок атакам. Упамекано без ризику міг щохвилини вирізати фірмові діагоналі на пів поля.

Баварія підлаштувалася під пресинг Барселони та почала простіше виходити з оборони. Біда суперників у тому, що навіть виноси Нойєра катастрофічно точні. Після його дальніх передач (під тиском!) господарі могли забивати щонайменше двічі – Коман створив шанси Мусіалі та Сане. Як останній не забив – загадка.

"Ротен" двічі відзначилися наприкінці першого тайму. Сане знайшов сліпу зону Барси в центрі поля і кинув у прорив Лєвандовскі. Роберт накрутив Піке і подав, а Мюллєр курйозно головою відкрив рахунок. Незабаром Сане дальнім пострілом подвоїв перевагу Баварії – Лероя знову загубили в центрі поля.

Гармата Сане і виліт "блаугранас" з ЛЧ у відеоогляді матчу Баварія – Барселона – 3:0

А по перерві Баварія влаштувала розгром. Один з численних прострілів Девіса замкнув Мусіала. Четвертий у ворота тер Штегена "відмовився" забити Сане. Вже після замін резервісти Баварії вивели Лероя на побачення, але він перекинув м'яч через поперечину.

Баварія спокійно виграла групу Е. Максимум очок, п'ять розгромів у шести матчах, різниця голів – 22:3. Дуже легко, всі конкуренти були набагато слабшими. У плей-офф мюнхенці будуть сіяними і стануть найнеприємнішим жеребом для будь-кого. Потрібно дуже постаратися, щоб використати слабкі місця команди Нагельсманна.