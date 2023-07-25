"Мої стосунки з Хаві? Ми сіли за стіл, і він мені сказав, що не розраховує на мене. Можливо, президент думав по-іншому, тому що він сказав, що я гравець майбутнього і що він хоче, щоб я залишився. Але я не збирався залишатися в клубі, де мене не хоче тренер.

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Це правда, що історія не завершилась добре. Коли я повернувся до команди після відпустки, Хаві не дозволяв мені тренуватися протягом перших кількох тижнів. У мене був контракт і я мав право набирати форму. Найбільше мене засмучувало те, що тренер сказав мені, що я не можу тренуватися, тому що якщо отримаю травму, не зможу покинути клуб", – цитує гравця AS.

Нагадаємо, що Рікі Пуч – вихованець Барселони. Він покинув Іспанію і приєднався до Лос-Анджелес Гелаксі влітку 2022 року. Півзахисник зіграв 24 матчі за нову команду. В його активі чотири голи та чотири результативні передачі.

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