"Мои отношения с Хави? Мы сели за стол, и он мне сказал, что не рассчитывает на меня. Возможно, президент думал по-другому, потому что он сказал, что я игрок будущего и что он хочет, чтобы я остался. Но я не собирался оставаться в клубе, где меня не хочет тренер.

Барселона попытается подписать Мбаппе, несмотря на отсутствие денег

Это правда, что история не завершилась хорошо. Когда я вернулся в команду после отпуска, Хави не позволял мне тренироваться в течение первых нескольких недель. У меня был контракт и я имел право набирать форму. Больше всего меня расстраивало то, что тренер сказал мне, что я не могу тренироваться, потому что если получу травму, не смогу покинуть клуб", – цитирует игрока AS.

Напомним, что Рики Пуч – воспитанник Барселоны. Он покинул Испанию и присоединился к Лос-Анджелес Гэлакси летом 2022 года. Полузащитник сыграл 24 матча за новую команду. В его активе четыре гола и четыре результативные передачи.

Месси – не единственный чемпион мира: легенда Шахтера, рискующий тюрьмой, и еще 9 суперзвезд МЛС