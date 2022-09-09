Барселона не має боргів у понад мільярд євро – Ла Ліга назвала реальні цифри та заперечила можливість банкрутства
Високопосадовці з Прімери розповіли про нинішній стан справ у каталонському клубі.
"Станом на 30 червня 2021 року фінансовий борг Барселони становив 875 мільйонів євро. Цифри, які були опубліковані в інших джерелах, були завищені", – заявив головний виконавчий директор Ла Ліги Хав'єр Гомес.
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"Продаж телеправ складає 5% від загального доходу клубу. Це невелика сума для Барси, яка не ставить під загрозу життєздатність колективу. Ризику банкротства немає", – додав президент Хав'єр Тебас.
Останнім часом фінансовий стан каталонців і справді покращився. Зокрема, варто відзначити, що тепер "блаугранас" можуть виділяти на заробітну плату футболістам аж 656 мільйонів євро, хоч раніше ця цифра була в рази меншою – лишень 144 млн.