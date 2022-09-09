Високопосадовці з Прімери розповіли про нинішній стан справ у каталонському клубі.

"Станом на 30 червня 2021 року фінансовий борг Барселони становив 875 мільйонів євро. Цифри, які були опубліковані в інших джерелах, були завищені", – заявив головний виконавчий директор Ла Ліги Хав'єр Гомес.

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"Продаж телеправ складає 5% від загального доходу клубу. Це невелика сума для Барси, яка не ставить під загрозу життєздатність колективу. Ризику банкротства немає", – додав президент Хав'єр Тебас.

Останнім часом фінансовий стан каталонців і справді покращився. Зокрема, варто відзначити, що тепер "блаугранас" можуть виділяти на заробітну плату футболістам аж 656 мільйонів євро, хоч раніше ця цифра була в рази меншою – лишень 144 млн.

Tebas: Don't forget Barça's palancas, the sale of TV rights, represents 5% of their total revenue. It's a small amount for Barça & is not endangering their revenue or the viability of the club. There is not a risk of bankruptcy — Samuel Marsden (@samuelmarsden) September 9, 2022