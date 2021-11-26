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Над угодою особисто працював президент Барси Жоан Лапорта. Однак, перехід не входить у плани тренерського штабу Хаві. Він підтвердив потребу в новому нападнику, але прагне підсилити команду більш молодими виконавцями.

До слова, в нинішньому сезоні Едінсон Кавані провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Контракт ветерана з МЮ чинний до літа 2022-го.

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