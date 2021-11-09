Ліонель Мессі може возз'єднатися з Хаві Ернандесом, але вже у ролі підопічного.

Прихід легендарного партнера на тренерський місток стане додатковим аргументом для повернення аргентинця на Камп Ноу, припускає Marca.

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Мессі дуже болісно прощався з Барселоною, хоча клуб переживає далеко не найкращі часи. Адаптація форварда в ПСЖ складається неоднозначно, а зміна Кумана на ледь не рідного Хаві знову змушує сумувати за Каталонією. Сенсаційному камбеку не мали б завадити навіть натягнуті стосунки з Лапортою, який не розраховував втратити зірку цього літа. Щоправда, Барселоні точно доведеться чекати 2023 року, коли закінчується контракт Мессі з ПСЖ.

Підливає масла у вогонь колишній претендент на крісло президента Барселони – Віктор Фонт. "Мессі повинен був піти з Барселони лише через парадні двері. З моменту призначення Хаві клуб негайно повинен думати, як повернути Лео у 2023-му", – заявив екс-конкурент Лапорти.

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