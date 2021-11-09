Лионель Месси может воссоединиться с Хави Эрнандесом, но уже в качестве подопечного.

Приход легендарного партнера на тренерский мостик станет дополнительным аргументом для возвращения аргентинца на Камп Ноу, предполагает Marca.

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Месси очень болезненно прощался с Барселоной, хотя клуб переживает далеко не самые лучшие времена. Адаптация форварда в ПСЖ складывается неоднозначно, а смена Кумана на чуть ли не родного Хави снова заставляет скучать по Каталонии. Сенсационному камбеку не помешали бы даже натянутые отношения с Лапортой, который не рассчитывал потерять звезду этим летом. Правда, Барселоне точно придется ждать до 2023 года, когда истекает контракт Месси с ПСЖ.

Подливает масла в огонь бывший претендент на кресло президента Барселоны – Виктор Фонт. "Месси должен был уйти из Барселоны только через парадную дверь. С момента назначения Хави клуб немедленно должен думать, как вернуть Лео в 2023-м", – заявил экс-конкурент Лапорты.

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