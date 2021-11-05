Епопея навколо повернення Хаві Ернандеса у рідний клуб стає все ближчою до завершення.

Нещодавно Аль-Садд повідомив про домовленість з керівництвом Барселони щодо Хаві. Катарський колектив також влаштував проводи вже екс-наставнику.

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Хаві зустрівся з гравцями та керівництвом клубу за обідом. Під час прощання 41-річний фахівець виступив із промовою та розплакався. Перші фото опублікувала прес-служба Аль-Садда та іспанські видання. Зараз же Хаві вирушив на літак, який має приземлитись у столиці Каталонії.

Нагадаємо, іспанець є вихованцем Барселони, у структурі якої провів 20 років. Аль-Садд був першим тренерським досвідом Хаві, де він завоював 7 трофеїв.

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