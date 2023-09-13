"Взимку "вангую" якщо не глобальний, то поміркований розпродаж. Піхальонок – там клаусула 6 мільйонів. Я чув, що були пропозиції рівня Бельгії, Нідерландів, Португалії. Здається, була Легія, але й сильніші чемпіонати. І начебто СК Дніпро-1 був готовий його торгувати за 3-4 млн. Тому шанси у Піхальонка є.

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Сваток – була пропозиція від Лудогорця за мільйон. Також були перемовини з Карпатами щодо Гуцуляка, але не зійшлися. У Гуцуляка контракт до 2024-го, але СК Дніпро-1 має зі свого боку пункт про продовження ще на один рік. Однобічна. У Олексія влітку був варіант з чемпіонату Бельгії, це був Льовен. Є інформація щодо Рубчинського. Ним цікавилась Славія, яка вибила СК Дніпро-1 з ЛЄ", – заявив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 послідовно вилетів з кваліфікацій ЛЧ, ЛЄ і ЛК, тому залишився взагалі без єврокубків. У чемпіонаті після 4 турів команда йде в зоні перехідних матчів. Все це призвело до звільнення Олександра Кучера і довгих пошуків нового тренера, які вивели на Юрія Максимова.

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