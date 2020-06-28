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Хавбек збірної Конго відмовився від переходу в Зорю

11:10 - Читать на русском
Хавбек збірної Конго відмовився від переходу в Зорю
Дюрель Авуну / Фото з соцмереж

Луганський клуб, який продовжує роботу на трансферному ринку у пошуках молодих талантів, не зміг переконати центрального півзахисника французького Кана Дюреля Авуну переїхати в Україну.

"У мене були варіанти з-за кордону. Зокрема, це софійський ЦСКА і луганська Зоря – дві команди, які будуть представлені в єврокубках у наступному сезоні.

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Але я не хотів туди йти: не було ні відповідного часу для цього, ні контексту. Знаю, що це змусить людей обговорювати, але я зробив свій вибір, і знаю, що мені буде краще в Ле Мані", – цитує Авуну видання Africafootunited.

Нагадаємо, Дюрель, який має на своєму рахунку 8 матчів за національну збірну Конго, вже підписав угоду про перехід в Ле Ман. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 650 тисяч євро.

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Теги
Трансфери ЦСКА Софія ЦСКА Софія ДР Конго ДР Конго Ле Ман Ле Ман Зоря Зоря
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