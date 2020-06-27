Чеберко покине Зорю заради ЛАСКа – тренер австрійців підтвердив домовленість

Наставник австрійського ЛАСКа Валерьєн Ісмаель заявив, що захисник Зорі близький до переходу в його команду.

ЛАСК, який посідає 2 місце в австрійській Бундеслізі, близький до підписання Євгена Чеберка. 22-річному гравцю Зорі залишилося лише пройти медогляд – вочевидь, він змінить клуб уже влітку. Про це розповів Валерьєн Ісмаель, який очолює команду з Лінца.

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"За Чеберком ми стежили кілька місяців. Радий, що нам вдалося переконати його. У нього величезний потенціал", – цитує Ісмаеля Sky Sport Austria.

Контракт Чеберка із Зорею чинний до кінця поточного року (згідно з даними Transfermarkt). У сезоні 2019/20 захисник провів 30 матчів у всіх турнірах та віддав 2 асисти. Раніше повідомлялося, що він може перейти в ЛАСК за 300 тисяч євро.

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