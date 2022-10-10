24-річному замбійцю діагностували спадкову хворобу серця. Медики кажуть, що якби Мвепу продовжив грати, то був би дуже високий ризик смертельного серцевого ускладнення, повідомляє сайт "чайок".

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"Ми всі дуже засмучені. Енок та його родина пережили кілька важких тижнів. Перспективна кар'єра була обірвана в такому молодому віці. Як клуб, ми надамо йому всю любов, допомогу та підтримку, яку тільки зможемо, щоб він повністю одужав", – заявив Тоні Блум, власник клубу.

Наставник Роберто Де Дзербі додав: "Дуже шкода Енока. Перш ніж я приїхав сюди, я оглянув всю команду, і я був дуже схвильований і з нетерпінням чекав співпраці з ним. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти йому".

До слова, Мвепу перебрався у Брайтон минулого літа. Загалом провів 27 матчів, забивши три м'ячі та віддавши сім асистів. Ще три роки гравець збірної Замбії провів у Зальцбургу.

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