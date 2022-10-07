Француз готується незабаром оголосити про завершення кар'єри, хоча його контракт з клубом розрахований до наступного літа, інформує Il Mattino.

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Через проблеми з коліном 39-річний Рібері награв лише 96 хвилин у нинішньому сезоні. Консультація з лікарями у Мюнхені не дала приводів для оптимізму – хворому меніску ветерана не допоможе навіть операція. Хавбек був морально готовий до такого вердикту, тому сильно не засмутився. Салернітана сподівається зберегти француза, запропонувавши місце у тренерському штабі Давіде Ніколи. Рібері за рік встиг стати справжнім авторитетом у роздягальні команди і завоювати любов фанатів.

Нагадаємо, упродовж своєї кар'єри хавбек захищав кольори Булоні, Бреста, Метца, Галатасарая, Марселя, Баварії, Фіорентини та Салернітани. Усі 12 своїх титулів виграв з мюнхенцями – серед них перемога в ЛЧ 2012/13. У тому ж році Рібері визнали найкращим гравцем УЄФА та внесли до трійки фіналістів "Золотого м'яча", який зрештою дістався Кріштіану Роналду.

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