Хавбек сенсации АПЛ завершил карьеру в 24 года из-за смертельной угрозы – Де Дзерби расстроен
Полузащитник Брайтона Энок Мвепу вынужденно повесил бутсы на гвоздь из-за проблем со здоровьем.
24-летнему замбийцу диагностировали наследственную болезнь сердца. Медики говорят, что если бы Мвепу продолжил играть, то был бы очень высок риск смертельного сердечного осложнения, сообщает сайт "чаек".
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"Мы все очень расстроены. Энок и его семья пережили несколько тяжелых недель. Перспективная карьера была оборвана в таком молодом возрасте. Как клуб, мы предоставим ему всю любовь, помощь и поддержку, которую только сможем, чтобы он полностью поправился", – заявил Тони Блум, владелец клуба.
Наставник Роберто Де Дзерби добавил: "Очень жаль Энока. Прежде чем я приехал сюда, осмотрел всю команду, и я был очень взволнован и с нетерпением ждал сотрудничества с ним. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему".
К слову, Мвепу перебрался в Брайтон прошлым летом. В общей сложности провел 27 матчей, забив три мяча и отдав семь ассистов. Еще три года игрок сборной Замбии провел в Зальцбурге.
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