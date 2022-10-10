24-летнему замбийцу диагностировали наследственную болезнь сердца. Медики говорят, что если бы Мвепу продолжил играть, то был бы очень высок риск смертельного сердечного осложнения, сообщает сайт "чаек" .

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"Мы все очень расстроены. Энок и его семья пережили несколько тяжелых недель. Перспективная карьера была оборвана в таком молодом возрасте. Как клуб, мы предоставим ему всю любовь, помощь и поддержку, которую только сможем, чтобы он полностью поправился", – заявил Тони Блум, владелец клуба.

Наставник Роберто Де Дзерби добавил: "Очень жаль Энока. Прежде чем я приехал сюда, осмотрел всю команду, и я был очень взволнован и с нетерпением ждал сотрудничества с ним. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему".

К слову, Мвепу перебрался в Брайтон прошлым летом. В общей сложности провел 27 матчей, забив три мяча и отдав семь ассистов. Еще три года игрок сборной Замбии провел в Зальцбурге.