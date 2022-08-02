Сампдорія провела три спаринги перед початком нової кампанії Серії А: перемогла Брешію (2:0), розписала мирові з Пармою та Бешикташем (1:1). Саме останню зустріч прикрасив шедевр.

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Рахунок було відкрито на 37 хвилині. Омар Коллі виграв боротьбу у центрі поля, м'яч відлетів до Абдельхаміда Сабірі, який в один дотик пробив. Сфера залетіла чітко за комірець голкіперу "орлів" Ерсіну Дестаноглу.

Пресслужба італійців була шокована голом-красенем. "Ми не можемо знайти слів, щоб це описати", – написала вона у соціальних мережах.

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Non troviamo le parole per descriverlo... pic.twitter.com/o445VGNUf0 — U.C. Sampdoria (@sampdoria) July 31, 2022

До слова, новий сезон Сампдорія розпочне 13 серпня. Суперником генуезців у першому турі Серії А буде Аталанта Руслана Маліновського.

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