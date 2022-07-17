У поєдинку чемпіонату Еквадору Кумбая – Гуаласео (1:2) вболівальники побачили дуже ефектне взяття воріт. Дивіться відео на "Футбол 24".

Автором шедеврального удару став 28-річний нападник гостей Дієго Авіла. На 33-й хвилині він ефектним ударом скорпіона спрямував м'яч у сітку, зробивши рахунок 0:2. Нападник зумів підлаштуватися під непростий м'яч і зміцнив перевагу своєї команди.

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У другому таймі Кумбая з пенальті скоротила відставання, але на більше господарі не спромоглися. Результативний удар Авіли став не лише красивим, а й переможним – Гуаласео набрав перші очки на другому етапі чемпіонату.

Цікаво, що це був лише другий поєдинок Авіли за Гуаласео і перший забитий гол. Про такий дебютний м'яч можна тільки мріяти.