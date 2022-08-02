Сампдория провела три спарринга перед началом новой кампании Серии А: победила Брешию (2:0), расписала ничью с Пармой и Бешикташем (1:1). Именно последнюю встречу украсил гол-красавчик.

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Счет был открыт на 37-й минуте. Омар Колли выиграл борьбу в центре поля, мяч улетел к Абдельхамиду Сабири, который в одно касание пробил. Сфера залетела четко за воротничок голкиперу "орлов" Эрсину Дестаноглу.

Пресс-служба итальянцев была шокирована голом-красавцем. "Мы не можем найти слова, чтобы это описать", – написала она в социальных сетях.

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Мы не можем найти слов, чтобы описать это ... pic.twitter.com/o445VGNUf0 — UC Sampdoria (@sampdoria) Июль 31, 2022

К слову, новый сезон Сампдория начнет 13 августа. Соперником генуэзцев в первом туре Серии А будет Аталанта Руслана Малиновского.

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