У матчі Серії В між Асколі та Салернітаною ледь не трапилася трагедія.

На 19 хвилині хавбек гостей Патрік Дзічек жорстко гепнувся на газон після втрати свідомості. Відразу вибігли медики, які привели 22-річного поляка до тями та віднесли у машину "швидкої".

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Дзічек не вперше потрапляє в моторошну ситуацію. У вересні минулого року він втрачав свідомість під час тренування Салернітани, але оперативне втручання лікарів допомогло і тоді. Тести не виявили у гравця вад серця, а все списали на перевтому. Вочевидь, цього разу півзахисника оглядатимуть ретельніше.

Додамо, що Дзічек провів 16 матчів у поточному сезоні, результативними діями не відзначався.

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