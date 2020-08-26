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Блінд ледь не вмер під час спарингу Аякса – моторошні кадри

10:03 - Читать на русском
Блінд ледь не вмер під час спарингу Аякса – моторошні кадри
Дейлі Блінд / BSR Agency

Проблеми зі здоров'ям продовжують переслідувати оборонця амстердамського Аякса та збірної Нідерландів Дейлі Блінда. У ході контрольного матчу проти берлінської Герти він із криком звалився на газон.

Імплантований кардіовертер-дефібрилятор оборонця відмовив на 79-й хвилині поєдинку. Світлини інциденту опублікував Football Fans Stuff.

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Очевидці розповіли, що в один із моментів Блінд із криком впав на поле та почав показувати на грудну клітку. Медперсонал Аякса встиг вчасно надати центрбеку допомогу й пристрій для контролю і регулювання сердечного ритму запрацював справно. Керманич амстердамців Ерік Тен Хаг запевнив, що здоров'ю ветерана нічого не загрожує.

У грудні в Дейлі Блінда виявили проблеми із серцевим м'язом і він пропустив два місяці, але повернувся на поле після операції. Оборонець виступає за збірну Нідерландів, яка зіграє проти національної команди України на груповому етапі Євро-2020.

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Теги
Нідерланди Дейлі Дейлі Блінд Аякс Аякс
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