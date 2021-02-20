В матче Серии В между Асколи и Салернитаной едва не случилась трагедия.

На 19 минуте хавбек гостей Патрик Дзичек жестко упал на газон после потери сознания. Сразу выбежали медики, которые привели 22-летнего поляка в себя и отнесли в машину "скорой".

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Дзичек не первый раз попадает в жуткую ситуацию. В сентябре прошлого года он терял сознание во время тренировки Салернитаны, но оперативное вмешательство врачей помогло и тогда. Тесты не выявили у игрока пороков сердца, а все списали на переутомление. Очевидно, на этот раз полузащитника будут осматривать тщательнее.

Добавим, что Дзичек провел 16 матчей в текущем сезоне, результативными действиями не отличался.

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