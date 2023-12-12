Хавбек Олександрії отримав жовту за щитки "Поверніть героїв "Азовсталі" – гравець пережив жахіття окупації Маріуполя
Родіон Плакса став головним героєм поєдинку 17-го туру УПЛ між Металістом 1925 і Олександрією (0:3).
Хавбек "жовто-чорних" оформив дубль і допоміг команді Руслана Ротаня здобути розгромну перемогу.
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Після свого розкішного першого гола 21-річний Плакса показав у камеру щитки, на яких були написи "Скільки ще чекати?" і "Поверніть наших героїв "Азовсталі". Головний суддя Олександр Солов'ян продемонстрував надмірне буквоїдство, виписавши Родіону жовту картку. Залишається сподіватись, що покарання можуть скасувати в кабінетах.
Плакса чудово розуміє всі жахи війни в Україні. Його рідне місто Вугледар ще з 2014 року страждає від росіян, а на початку повномасштабного вторгнення Родіону довелося місяць виживати в окупованому Маріуполі. На щастя, молодий гравець зміг оговтатися і продовжити кар'єру на високому рівні.
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