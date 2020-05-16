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Олександрія відреагувала на інтерес клубів Серії А до свого лідера

18:32 375 Читать на русском
Олександрія відреагувала на інтерес клубів Серії А до свого лідера
Кирило Ковалець / фото: Олександрія

Генеральний директор Олександрії Дмитро Кітаєв прокоментував інформацію про ймовірний переїзд Кирила Ковальця в чемпіонат Італії.

"Ми також прочитали цю новину в інтернеті. У клуб не надходило жодних запитів з Серії А, Серії Б і будь-яких інший серій з будь-якої країни.

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Це все на рівні чуток. Ніяких звернень у ФК Олександрія не було. Ні офіційних, ні неофіційних", – заявив Кітаєв у коментарі для Відеожурналу Yellow.

Раніше повідомлялося, що за 26-річним українцем стежать італійські Фіорентина та Сампдорія. Додамо, що Ковалець з 6 голами та 3 асистами у 14 матчах є найкращим бомбардиром Олександрії в УПЛ.

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Теги
Кирило Ковалець Кирило Ковалець Олександрія Олександрія Дмитро Кітаєв
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