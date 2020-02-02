Хавбек Лілля Сумаре в січні відмовив 4-м топ-клубам Європи

Півзахисник французького Лілля Бубакарі Сумаре був бажаною ціллю у зимове трансферне вікно для багатьох європейських грандів. Його називають "новим Погба".

20-річний хавбек мав кілька цікавих пропозицій, проте відкинув усі варіанти продовження кар'єри. Про це повідомляє L'Equipe.

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За інформацією видання, Сумаре міг опинитися в АПЛ (на нього, зокрема, претендували гранди Ліверпуль і Челсі, а також Вулверхемптон і Ньюкасл), мадридському Реалі чи дортмундській Борусії. Раніше інтерес до нього також приписували МЮ і Тоттенхему. Нинішній сезон є вже 3-м на професіональному рівні для вихованця ПСЖ.

У кампанії 2019/20 Бубакарі Сумаре провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

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