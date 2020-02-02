Хавбек Лилля Сумаре в январе отказал 4-м топ-клубам Европы

Полузащитник французского Лилля Бубакарт Сумаре был желанной целью в зимнее трансферное окно для многих европейских грандов. Его называют "новым Погба".

20-летний хавбек имел несколько интересных предложений, однако отверг все варианты продолжения карьеры. Об этом сообщает L'Equipe.

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По информации издания, Сумаре мог оказаться в АПЛ (на него, в частности, претендовали гранды Ливерпуль и Челси, а также Вулверхэмптон и Ньюкасл), мадридском Реале или дортмундской Боруссии. Ранее интерес к нему также приписывали МЮ и Тоттенхэму. Нынешний сезон является уже 3-м на профессиональном уровне для воспитанника ПСЖ.

В кампании 2019/20 Бубакари Сумаре провел 29 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

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