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Монако удев'ятьох програв аутсайдеру, Лілль у вольовому стилі здолав Страсбур

23:02 48 Читать на русском
Монако удев'ятьох програв аутсайдеру, Лілль у вольовому стилі здолав Страсбур
Лілль обіграв Страсбур / ФК Страсбур

У суботу, 1 лютого, відбулися декілька поєдинків 22 туру французької Ліги 1. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 22 тур

Ам'єн – Тулуза – 0:0

Анже – Реймс – 1:4

Голи: Аліуї, 7 – Туре, 38 (пен), Абдельхамід, 62, Сантамарія, 74 (авт), Діа, 75

Діжон – Брест – 3:0

Голи: Бальде, 3, 20, Мавідіді, 77

Нім – Монако – 3:1

Голи: Мігель, 27, Філіппото, 62, Мартінес, 79 – Бен-Єддер, 13

Вилучення: Бакайоко, 32, Мартінш, 32 (обидва – Монако)

Страсбур – Лілль – 1:2

Голи: Томассон, 12 – Габріел, 65, Осімхен, 79 (пен)

Аутсайдер Нім у феєричному матчі переграв Монако. Гості відкрили рахунок завдяки голу Бен-Єддера, але ще в першому таймі за нічийного результату залишилися вдев'ятьох. Бакайоко отримав червону за грубий фол після підказки VAR, а Мартінш у цьому ж епізоді був вилучений за надмірні емоції. В другій половині гри Нім забив ще двічі та святкував перемогу 3:1.

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В інших поєдинках Лілль на виїзді здобув вольову перемогу над Страсбуром та продовжує боротися за зону ЛЧ. Діжон розгромив Брест, Реймс – Анже, а Тулуза з Ам'єном голів так і не забили.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції

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Теги
Франція Нім Нім Анже Анже Страсбур Страсбур Ам'єн Ам'єн Брест Брест Діжон Діжон Реймс Реймс Монако Монако Лілль Лілль Тулуза Тулуза
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