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Хавбек Карпат Онгла близький до переходу в Антверпен

3 липня 10:08 905 Читать на русском
Хавбек Карпат Онгла близький до переходу в Антверпен
Мартін Онгла / Фото: ФК Карпати

Півзахисник Карпат Мартін Онгла наступний сезон може розпочати у бельгійському Антверпені.

Як раніше повідомляв "Футбол 24", за хавбеком львівського клубу стежать команди з Бельгії та Франції. Зокрема, Антверпен близький до завершення переходу Онгли, інформує Nieuwsblad.be.

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Зауважимо, що у бельгійському клубі, який минулий розіграш Ліги Жупіле завершив на 6 сходинці, виступає український півзахисник Єгор Назарина.

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Нагадаємо, права на Мартіна Онглу належать іспанській Гранаді, за Карпати хавбек виступає на правах оренди, яка закінчується наприкінці року. У другій частині минулого сезону хавбек зіграв за "левів" 15 матчів, де забив 2 голи та віддав 2 асисти.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Бельгія Карпати Карпати Мартін Онгла Мартін Онгла Антверпен Антверпен
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