Федецький покинув Карпати, – ЗМІ

Артем Федецький, ймовірно, не буде виступати за Карпати наступного сезону.

У Федецького закінчився термін дії контракту з львівським клубом, тому він вже покинув команду, повідомляє iSport.ua. Наразі невідомо, чи продовжить екс-гравець збірної України професіональну кар'єру.

Федецький може перейти у Волинь

Зауважимо, Артем Федецький балотується до Верховної Ради України на позачергових виборах 21 липня від партії Слуга Народу.

Карпати орендували Дубінчака

Нагадаємо, Федецький вперше перейшов у Карпати в 2009 році, а у 2017-му повернувся у львівський клуб з німецького Дармштадту. Загалом за "левів" правий захисник провів 137 матчів.