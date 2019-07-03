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Федецький покинув Карпати, – ЗМІ

3 липня 09:42 2025 Читать на русском
Федецький покинув Карпати, – ЗМІ
Артем Федецький / Карпати

Артем Федецький, ймовірно, не буде виступати за Карпати наступного сезону.

У Федецького закінчився термін дії контракту з львівським клубом, тому він вже покинув команду, повідомляє iSport.ua. Наразі невідомо, чи продовжить екс-гравець збірної України професіональну кар'єру.

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Зауважимо, Артем Федецький балотується до Верховної Ради України на позачергових виборах 21 липня від партії Слуга Народу.

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Нагадаємо, Федецький вперше перейшов у Карпати в 2009 році, а у 2017-му повернувся у львівський клуб з німецького Дармштадту. Загалом за "левів" правий захисник провів 137 матчів.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Карпати Карпати Артем Федецький Артем Федецький
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