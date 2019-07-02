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Карпати орендували Дубінчака

2 липня 19:44 1510 Читать на русском
Карпати орендували Дубінчака
Владислав Дубінчак / фото: ФК Карпати

Захисник Динамо Владислав Дубінчак наступний сезон проведе у складі Карпат.

Львівський клуб орендував оборонця на один сезон, повідомляє прес-служба Карпат.

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Сезон 2018/19 Владислав також провів в оренді, захищаючи кольори київського Арсенала, який не зумів зберегти прописку в УПЛ.

В минулому чемпіонаті України Дубінчак провів за Арсенал-Київ 28 матчів, в яких віддав 2 результативні передачі.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Карпати Карпати Владислав Дубінчак Владислав Дубінчак
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