toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
БРАЗИЛИЯ - АРГЕНТИНА КОПА АМЕРИКА-2019 ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Хавбек Карпат Онгла близок к переходу в Антверпен

10:11 68 Читати українською
Хавбек Карпат Онгла близок к переходу в Антверпен
Мартин Онгла / Фото: ФК Карпаты

Полузащитник Карпат Мартин Онгла следующий сезон может начать в бельгийском Антверпене.

Как ранее сообщал "Футбол 24", за хавбеком львовского клуба следят команды из Бельгии и Франции. В частности, Антверпен близок к завершению перехода Онглы, информирует Nieuwsblad.be.

Карпаты арендовали Дубинчака

Заметим, что в бельгийском клубе, который прошлый розыгрыш Лиги Жупиле завершил на 6 строчке, выступает украинский полузащитник Егор Назарина.

Федецкий покинул Карпаты, – СМИ

Напомним, права на Мартина Онглу принадлежат испанской Гранаде, за Карпаты хавбек выступает на правах аренды, которая заканчивается в конце года. Во второй части прошлого сезона хавбек сыграл за "львов" 15 матчей, где забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

blog_ava
Бразилия – Аргентина – 2:0 – видео голов и обзор матча
08:26
1016
Теги
Мартин Онгла Мартин Онгла Трансферы чемпионата Украины Антверпен Антверпен Карпаты Карпаты Бельгия Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
52
мин
Чили
03:30
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук