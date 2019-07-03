Хавбек Карпат Онгла близок к переходу в Антверпен

Полузащитник Карпат Мартин Онгла следующий сезон может начать в бельгийском Антверпене.

Как ранее сообщал "Футбол 24", за хавбеком львовского клуба следят команды из Бельгии и Франции. В частности, Антверпен близок к завершению перехода Онглы, информирует Nieuwsblad.be.

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Заметим, что в бельгийском клубе, который прошлый розыгрыш Лиги Жупиле завершил на 6 строчке, выступает украинский полузащитник Егор Назарина.

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Напомним, права на Мартина Онглу принадлежат испанской Гранаде, за Карпаты хавбек выступает на правах аренды, которая заканчивается в конце года. Во второй части прошлого сезона хавбек сыграл за "львов" 15 матчей, где забил 2 гола и отдал 2 ассиста.