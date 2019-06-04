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Динамо дійсно стежило за хавбеком Карпат Онглою – гравцем цікавляться й інші клуби

14:12 1362 Читать на русском
Динамо дійсно стежило за хавбеком Карпат Онглою – гравцем цікавляться й інші клуби
Мартін Онгла / ФК Карпати

Півзахисник Карпат Мартін Онгла дійсно потрапив у сферу інтересів Динамо. Втім, на камерунця претендують й інші клуби – зокрема, з Бельгії та Франції.

Як стало відомо "Футбол 24", Динамо дійсно стежило за грою півзахисника Карпат Мартіна Онгли. 21-річний камерунець приєднався до "левів" взимку цього року на правах оренди, яка розрахована до 30 червня.

Втім, киянам буде непросто підписати Онглу, адже права на гравця належать Гранаді, яка вже отримала й інші пропозиції щодо трансферу камерунця. Іспанський клуб не розраховує на Онглу та хоче продати його, а однією з причин є проблеми гравця з дисципліною – повідомляється, що одного разу Мартін побився зі своїм одноклубником.

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На півзахисника, який свого часу виступав за Барселону-Б, претендують клуби із Франції та Бельгії, а сам Онгла схиляється до переїзду в один із даних чемпіонатів та не хоче залишатись в Україні.

У 9-ти матчах у складі Карпат Онгла відзначився двома голами. До слова, сьогодні львівська команда проведе перший стиковий матч за право виступати в УПЛ у наступному сезоні. Матч-відповідь пройде 8 червня у Луцьку.

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Джерело: Футбол 24
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