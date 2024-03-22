Полузащитник Динамо Владимир Бражко поделился эмоциями от победы над Боснией и Герцеговиной (2:1) в матче плей-офф отбора на Евро-2024.

"Мы без проблем проходили первую и вторую зону соперника, но в третьей зоне не могли сделать какие-то комбинации и создать моменты. Это была проблема.

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Во втором тайме мы немного перестроились. Я стал садиться третьим защитником для розыгрыша мяча, а Зинченко с Судаковым больше играли как инсайды. Где-то получилось. Потом меня сменили и возникли моменты. Очень рад, что мы победили. Это самое главное.

Очень сильно чувствовалась поддержка наших болельщиков. Боснийцы нас освистывали, но мы слышали наших фанатов. Это заводило. Знаем, как за нас болеют в Украине. Играли за нашу страну и наших воинов. Слава Украине и нашим героям.

Мои функции в Динамо и сборной? Стиль где-то похож. Мне не трудно перестраиваться. Понимаю игру и Динамо, и сборной. Но еще есть что улучшать.

Мои эмоции? Я готовился к матчу целый день. Все меня поддержали. Вышел с холодной головой. Да, были ошибки, но главное, что мы победили. Все отдал на поле. Старался максимально помочь команде", – сказал Бражко в комментарии сказал Бражко в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, Владимир вышел в старте и провел на поле 81 минуту. Его заменили на Романа Яремчука, который и стал героем матча, забив сам и отдав ассист на Довбика.

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