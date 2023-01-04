Іспанська преса повідомила, що 37-річний португалець може влітку перейти в оренду до Ньюкасла, якщо той проб'ється в Лігу чемпіонів. Такий пункт нібито прописаний у контракті.

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Проте головний тренер команди Едді Хау в коментарі Sky Sports назвав цю інформацію неправдивою. Журналіст Бен Джейкобс додав, що конкретної домовленості саме з Ньюкаслом немає. Проте в угоді є пункт про дозвіл на перемовини з будь-яким клубом-учасником ЛЧ, якщо той проявлятиме інтерес до Роналду.

Нагадаємо, напередодні Аль-Наср помпезно презентував володаря п'яти "Золотих м'ячів". Кріштіану поставив підпис під контрактом на 2,5 сезони, зарплатня за рік становитиме близько 200 мільйонів євро.

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