Испанская пресса сообщила, что 37-летний португалец может летом перейти в аренду в Ньюкасл, если тот пробьется в Лигу чемпионов. Такой пункт якобы прописан в контракте.

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Однако главный тренер команды Эдди Хау в комментарии Sky Sports назвал эту информацию ложной. Журналист Бен Джейкобс добавил, что конкретной договоренности именно с Ньюкаслом нет. Однако в соглашении есть пункт о разрешении на переговоры с любым клубом-участником ЛЧ, если тот будет проявлять интерес к Роналду.

Напомним, накануне Аль-Наср помпезно представил обладателя пяти "Золотых мячей". Криштиану поставил подпись под контрактом на 2,5 сезона, зарплата за год составит около 200 миллионов евро.

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