Екс-тренер Динамо Олександр Хацкевич вже найближчим часом може опинитись без роботи після того, як розповів, що закривав гравців у роздягальні і змушував їх придумувати тактику на гру.

"Неофіційні джерела повідомляють, що Аркадіуш Александер подав у відставку з посади президента Заглембє.

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Крім того, мало бути ухвалено рішення про звільнення Олександра Хацкевича.

У вівторок у гравців був вихідний, а в середу вони повернуться до тренувань. І, можливо, саме в середу нам варто очікувати якоїсь інформації щодо цього", – повідомляє неофіційна сторінка Заглембє Сосновєц у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Хацкевич очолив польський клуб у січні 2024 року, підписавши контракт до завершення поточного сезону. Після 25-ти турів Заглємбе у турнірній таблиці другого за силою дивізіону йде останнім, набравши 13 очок. Від рятівної 15-ї сходинки він відстає на 12 пунктів.

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