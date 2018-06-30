Хацкевич: З моральної точки зору сильно розчарувався в Мораєсі

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перехід форварда Жуніора Мораєса в Шахтар.

"У плані ставлення до справи, хочу відразу підкреслити, у мене до Мори питань не було – він справжній професіонал. Однак з моральної точки зору сильно в ньому розчарувався. Як тільки з'явилися чутки, що Жуніор нібито домовляється з донецьким клубом, чи вже підписав якийсь попередній контракт, я двічі запрошував його на бесіду. І це не те щоб два дні поспіль відбувалося – ми розмовляли з інтервалом майже в два тижні.

Калініченко розповів, для чого Шахтар підписав Жуніора Мораєса

Мора все заперечував: нікому не вірте, тренер, я з вами, я динамівець. Потім його викликав президент – і почув все ті ж слова: я, мовляв, з Динамо до кінця, і з Шахтарем ніяких розмов не веду!

Мора грав нечасто, тому що здорово виглядав Артем Бесєдін. А у нас рецепт простий: до складу потрапляє той, хто краще за інших проявляє себе в тренувальному процесі. Жуніор же тоді пропустив перший збір в Іспанії і не пройшов повноцінної підготовки. Плюс – про себе нагадували старі травми, яких у нього виявилося не так уже й мало – спина, коліна, гомілкостоп...

Хацкевич: Коваль буде шукати новий клуб

Але ось вам ще один показовий приклад: коли ми обіграли Шахтар у Харкові, наше відставання скоротилося з шести очок до трьох. Мора вийшов на останні десять хвилин, а на наступний день на тренуванні раптом поскаржився на проблеми з коліном. І в подальшому став шукати причини, щоб поменше тренуватися і грати", – цитує Хацкевича Спорт-Експрес.