Хацкевич: Коваль буде шукати новий клуб

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич перед вильотом на збір в Австрію розповів про підготовку команди до нового сезону.

"Миколенко, Цітаішвілі і Попов готуються до юнацького чемпіонату Європи. Всі інші футболісти їдуть на збір.

Динамо взяло на збори до Австрії 28 футболістів

З моїм новим помічником з Іспанії ми разом працювали в збірній. Він відповідає за вивчення суперника, технічний комплекс в тренувальному процесі. Він знає мої вимоги. Плюс він працював з Ребровим в Саудівській Аравії і добре знає свої обов'язки.

Найгостріша наша проблема – з нападниками. Всі інші позиції у нас дублюються. Фундамент у нас хороший. Чи будуть ще новачки? Не виключаємо такої можливості. Як тільки завершаться переговори, хлопці приєднаються до нас на зборі в Австрії.

Бойко? Він підписав контракт на 5 років і владнав усі свої питання з Бешикташем. У нас висока конкуренція. Є Рудько, Бущан, молодий Маханьков. Всі сильні гравці. Що стосується Коваля, то він буде працювати з дублем і шукати новий клуб", – цитує Хацкевича footballhub.com.ua.