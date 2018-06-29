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Хацкевич: Коваль буде шукати новий клуб

20:37 378 Читать на русском
Хацкевич: Коваль буде шукати новий клуб
Олександр Хацкевич / фото: ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич перед вильотом на збір в Австрію розповів про підготовку команди до нового сезону.

"Миколенко, Цітаішвілі і Попов готуються до юнацького чемпіонату Європи. Всі інші футболісти їдуть на збір.

Динамо взяло на збори до Австрії 28 футболістів

З моїм новим помічником з Іспанії ми разом працювали в збірній. Він відповідає за вивчення суперника, технічний комплекс в тренувальному процесі. Він знає мої вимоги. Плюс він працював з Ребровим в Саудівській Аравії і добре знає свої обов'язки.

Найгостріша наша проблема – з нападниками. Всі інші позиції у нас дублюються. Фундамент у нас хороший. Чи будуть ще новачки? Не виключаємо такої можливості. Як тільки завершаться переговори, хлопці приєднаються до нас на зборі в Австрії.

Бойко? Він підписав контракт на 5 років і владнав усі свої питання з Бешикташем. У нас висока конкуренція. Є Рудько, Бущан, молодий Маханьков. Всі сильні гравці. Що стосується Коваля, то він буде працювати з дублем і шукати новий клуб", – цитує Хацкевича footballhub.com.ua.

Теги
Максим Коваль Максим Коваль Динамо Динамо Міжсезонні збори Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Трансфери Динамо Київ
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