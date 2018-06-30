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Хацкевич: С моральной точки зрения сильно разочаровался в Мораесе

08:48 118 Читати українською
Хацкевич: С моральной точки зрения сильно разочаровался в Мораесе
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал переход форварда Жуниора Мораеса в Шахтер.

"В плане отношения к делу, хочу сразу подчеркнуть, у меня к Мораесу вопросов не было – он настоящий профессионал. Однако с моральной точки зренияя сильно внем разочаровался. Как только появились слухи, что Жуниор будто бы то ли договаривается с донецким клубом, то ли уже подписал какой-то предварительный контракт, я дважды приглашал его на беседу. И это не то чтобы два дня подряд происходило – мы разговаривали с интервалом почти в две недели.

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Мораес все отрицал: никому не верьте, тренер, я с вами, я динамовец. Потом его вызвал президент – и услышал все те же слова: я, мол, с Динамо до конца, и с Шахтером никаких разговоров не веду!

Мораес играл нечасто потому, что здорово выглядел Артем Беседин. А у нас рецепт простой: в состав попадает тот, кто лучше других проявляет себя в тренировочном процессе. Жуниор же тогда пропустил первый сбор в Испании и не прошел полноценной подготовки. Плюс – о себе напоминали старые травмы, которых у него оказалось не так уж мало – спина, колени, голеностоп…

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Но вот вам еще один показательный пример: когда мы обыграли Шахтер в Харькове, наше отставание сократилось с шести очков до трех. Мораес вышел на последние десять минут, а на следующий день на тренировке вдруг пожаловался на проблемы с коленом. И в дальнейшем стал искать причины, чтобы поменьше тренироваться и играть", – цитирует Хацкевича Спорт-Экспресс.

Теги
Жуниор Мораес Жуниор Мораес Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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