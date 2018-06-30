Калініченко розповів, для чого Шахтар підписав Жуніора Мораєса

Колишній гравець збірної України Максим Калініченко прокоментував перехід Жуніора Мораєса з Динамо до Шахтаря.

"Донеччанам потрібен був нападник. З Бланко-Лещуком Шахтар не вгадав, але, мабуть, згідно з традицією або необхідністю, "гірникам" на вістрі атаки потрібен саме латиноамериканець – і не важливо, бразилець це або аргентинець.

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Думаю, Мораес більше необхідний Шахтарю для глибини складу. Є, звичайно, в його переході певний підтекст – адже до цього виступав за Динамо...

Однак кожна людина сама вирішує свою долю. Напевно, Мораес готовий вислухати про себе все, що про нього скажуть в світлі такої ось зміни клубних кольорів, і готовий терпіти. Заради чого? Думаю, хоча б заради виступів в Лізі чемпіонів", – цитує Калініченка FootBoom.