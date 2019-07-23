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Хацкевич взагалі не розраховує на Русина, він лише четвертий форвард, – Циганик

17:55 427 Читать на русском
Хацкевич взагалі не розраховує на Русина, він лише четвертий форвард, – Циганик
Назарій Русин / фото: ФК Динамо Київ

Відомий журналіст Ігор Циганик прокоментував чутки про можливу оренду форварда Динамо Назарія Русина Зорею.

"Була зацікавленість Зорі у підписанні Русина, луганці хотіли взяти форварда в оренду. Команди вже практично домовились, але травмувався Соль.

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Хацкевич взагалі не бачить Русина в основному складі Динамо, він аж четвертий форвард команди. Перший Соль, другий Бєсєдін, третій Вербіч, якого будуть переводити з флангу в центр, і лише тоді Русин.

Назарій і сам не хотів залишатись в Динамо. Але через травму Соля перемовини із Зорею щодо Русина призупинені", – поділився Циганик в ефірі Циганик Live.

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