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Хацкевич вообще не рассчитывает на Русина, он лишь четвертый форвард, – Цыганык

17:57 237 Читати українською
Хацкевич вообще не рассчитывает на Русина, он лишь четвертый форвард, – Цыганык
Назарий Русин / фото: ФК Динамо Киев

Известный журналист Игорь Цыганык прокомментировал слухи о возможной аренде форварда Динамо Назария Русина Зарей.

"Была заинтересованность Зари в подписании Русина, луганчане хотели взять форварда в аренду. Команды уже практически договорились, но травмировался Соль.

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Хацкевич вообще не видит Русина в основном составе Динамо, он даже четвертый форвард команды. Первый Соль, второй Беседин, третий Вербич, которого будут переводить с фланга в центр, и лишь тогда Русин.

Назарий и сам не хотел оставаться в Динамо. Но из-за травмы Соля переговоры с Зарей по Русина приостановлены", – поделился Цыганик в эфире Цыганык Live.

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Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Назарий Русин Назарий Русин Заря Заря Александр Хацкевич Александр Хацкевич Фран Соль Фран Соль
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