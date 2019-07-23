Хацкевич вообще не рассчитывает на Русина, он лишь четвертый форвард, – Цыганык

Известный журналист Игорь Цыганык прокомментировал слухи о возможной аренде форварда Динамо Назария Русина Зарей.

"Была заинтересованность Зари в подписании Русина, луганчане хотели взять форварда в аренду. Команды уже практически договорились, но травмировался Соль.

Заря договорилась с Динамо об аренде Русина, – СМИ

Хацкевич вообще не видит Русина в основном составе Динамо, он даже четвертый форвард команды. Первый Соль, второй Беседин, третий Вербич, которого будут переводить с фланга в центр, и лишь тогда Русин.

Назарий и сам не хотел оставаться в Динамо. Но из-за травмы Соля переговоры с Зарей по Русина приостановлены", – поделился Цыганик в эфире Цыганык Live.

"Десятка" для Динамо: 5 легіонерів, які можуть стати серйозним підсиленням київського клубу – один представляє УПЛ